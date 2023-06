İyun ayında bu bürclərin pul kisəsi boş qalacaq

Onlar xərcləmələrə daha diqqətlə yanaşmalı, maliyyə məsələlərində ehtiyatlı olmalıdırlar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar iyun ayında bir qəpiksiz qalma riski ilə üzləşən bürcləri açıqlayıblar.

Buğa



Bu ay böyük bir şey almaq üçün möhtəşəm planları təxirə salmalı olacaqsınız, çünki gözlənilməz vəziyyət yarana bilər ki, bu da böyük maliyyə sərmayəsi yatırmağınızı tələb edir.

Astroloqlar sizə bütün pullarınızı bir cəhdlə sovurmamağı məsləhət görür. Onları bir kənara qoysanız, daha yaxşı olar ki, sonradan borc almayasınız. Mütəxəssislərin tövsiyələrinə məhəl qoymasanız, borclanma riskiniz var.

Tərəzilər

Maddi vəziyyətləri qeyri-sabit olacaq. Buna görə də, yayın əvvəlində, xüsusən də intuisiyanız sizə bunu etməməyinizi söyləyirsə, sərmayə qoymaqdan ehtiyatlı olmalısınız.

Tərəfdaşlarla diqqətli olun, çünki onlar işinizin bir hissəsini əlinizdən almaq istəyə bilərlər. Vəkilin iştirakı olmadan sənədləri imzalamayın. Və pul kisəsini itirməmək üçün yanınızda saxlayın.

Dolça

Dolça bürcündə maliyyə baxımından da vəziyyət çətin olacaq. Hələlik siz daşınmaz əmlak və ya avtomobil şəklində möhtəşəm alış-verişdən imtina etməlisiniz, çünki nəsə plana uyğun getməyə bilər və siz qəpiksiz qalacaqsınız.

Gələcəyi düşün və bu pulu “qara gün” üçün yığ. İyun ayında qətiyyən risk etməməli və böyük investisiyalar etməlisiniz.

