Qaldığı evin kirayə haqqını ödəyə bilməyən türkiyəli aktyor Tamer Qaradağlının məhkəməsi sona çatıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ev sahibinin açdığı məhkəmədə hakim aktyorun evden çıxarılmasına qərar verib.

Qeyd edək ki, Qaradağlı kirayə dəyəri 55 000 lirə olan evə, 10 500 lirə ödədiyi üçün məhkəməlik olmuşdu.

