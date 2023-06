Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası (AKP) Türkiyə Böyük Millət Məclisinə (TBMM) sədrlik üçün İstanbuldan seçilmiş millət vəkili Numan Kurtulmuşun namizədliyini irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, MHP də onun namizədliyini dəstəkləyib.

Qeyd edək ki, çərşənbə günü Türkiyə Böyük Millət Məclisinə yeni sədr seçiləcək. Hazırda müvəqqəti olaraq bu vəzifəni MHP sədri Dövlət Bağçalı icra edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.