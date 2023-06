Tanınmış Latviyalı aktrisa Lilita Ozoliņa vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 75 yaşlı aktrisa dünən Latviyada dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Ozoliņa "Dunesdə uzun yol" adlı ekran işindəki obrazı ilə məşhurlaşıb.

