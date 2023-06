"Təhsilverənlərin sertifikatlaşdırma prosesində tələb olunan staj müddəti azaldıla bilər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyinin İnsan resursları şöbəsinin müdiri Eşqin Bağırov müəllimlərin sertifikatlaşıdırılması, müəllimlər üçün qəbul üzrə müsabiqə ilə bağlı media nümayəndələri ilə keçirilən görüşdə deyib.

Onun sözlərinə görə, Milli Məclisdə bununla və yaş həddi ilə bağlı müzakirələr aparılır: "Əgər qərar qəbul olunarsa, bu rəqəm üç ilə endiriləcək".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.