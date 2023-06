Xalq artisti Mələkxanım Eyubova qızı Nəzrin Nəcəfova ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az bildirir ki, xanəndə rəssam və influenserlik fəaliyyəti ilə məşğul olan övladının rəsm əsərlərinə görə mükafatlandırıldığını bildirib.

“Gözəl qızım, uğurların daim bol olsun”, - deyə, o, yazıb.

