Lionel Messi karyerasını ABŞ-ın “İnter Mayami” klubunda davam etdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “TNT Sports” telekanalının jurnalisti Ernan Kastilyo sosial şəbəkədə yazıb.

"Messi "İnter Mayami"ni seçdi. Artıq heç bir görüş yoxdur”, - o yazıb.

Qeyd edək ki, Messinin PSJ ilə müqaviləsi başa çatıb.

