“Əl-Nəsr”in futbolçusu Kriştiano Ronaldo Sinqapurda padel tennisi oynayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldonun bu tennis növündə də uğurlu oyun sərgilməsi maraqla qarşılanıb. Azarkeşlər Ronaldonun bu idman növünün də “yaxşı” olduğunu irəli sürüblər.

Qeyd edək ki, padel tennisi Avropanın ən sürətlə inkişaf edən idman növlərindən biri hesab edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.