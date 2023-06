“Spokoynoy noçi, malışi!”(“Gecəniz xeyrə qalsın, uşaqlar!”) adlı uşaq proqramının yaradıcılarından olan ssenarist Vladimir Meyerzon dünyasını dəyişib.

Metbuat.az bildirir ki, 98 yaşlı ssenaristin səhhəti qəfil pisləşib və bir neçə gün sonra o, yaşadığı evdə vəfat edib.

Qeyd edək ki, Vladimir Meyerzon II Dünya müharibəsində könüllü şəkildə iştirak etmişdi.

