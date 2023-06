“WhatsApp”dan foto həvəskarlarını sevindirəcək FUNKSİYA

“WhatsApp” messencerində fotoları HD keyfiyyətdə göndərmək mümkün olacaq.

Metbuat.az “WABetaInfo”ya istinadən xəbər verir ki, HD şəkil göndərmə funksiyası hazırda bütün istifadəçilər üçün deyil, iOS (versiya 23.11.0.76) və Android (versiya 2.23.12.13) sistemlərində “WhatsApp” tətbiqinin beta testerləri üçün əlçatandır, hətta bundan sonra hamı üçün deyil. Bununla belə, tezliklə daha çox sayda istifadəçinin bu funksiyanı alacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, bu funksiyadan əvvəl “WhatsApp” avtomatik olaraq şəkli sıxır, keyfiyyətini aşağı salır və SD (Standart) təsvir ölçüsündə göndərirdi. İndi istifadəçilər orijinal parametrlərini qoruyaraq yüksək keyfiyyətli şəkilləri paylaşa biləcəklər. Şəkil göndərərkən istifadəçi HD keyfiyyət seçimini seçə bilər.

