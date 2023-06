Binəqədi rayonunda baş verən yanğın söndürülüb.



Bu barədə Metbuat.az-a sakinlər məlumat verib.

01:18

Binəqədi rayonunda "Tərgül" ticarət mərkəzinin yaxınlığında yanğın baş verib.

Bu barədə Metbuat.az-ın qaynar xəttinə məlumat daxil olub. Bir neçə dəqiqə öncə başlayan yanğın güclənib.

Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi işləri davam edir.

