Bu gün Hüseynin "məhkəməsi" var

Ermənistanda əsir saxlanılan azərbaycanlı hərbçi Hüseyn Axundovun "məhkəməsi" baş tutacaq.

Metbuat.az Erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, proses Sünik (Zəngəzur) vilayətinin ümumi yurisdiksiya məhkəməsinin hakimi Napoleon Ohanyanın sədrliyi ilə baş tutacaq.

Xatırladaq ki, aprel ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhədboyu ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən Azərbaycan ordusunun itkin düşmüş əsgərləri - 2004-cü il təvəllüdlü Bəbirov Aqşin Qabil oğlu və 2003-cü il təvəllüdlü Axundov Hüseyn Əhliman oğlu Ermənistan tərəfindən əsir götürülüb. Daha sonra azərbaycanlı hərbçilər “bir qrup şəxslə əvvəlcədən əlbir olaraq Ermənistanın dövlət sərhədini qanunsuz keçməkdə, qanunsuz odlu silah və döyüş sursatı daşımaqda” ittiham olunaraq barələrində həbs qərarı verilib. Mayın 8-i Aqşin Bəbirov barəsində hökm çıxarılıb və o, 11 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

