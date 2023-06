Gürcüstan ordusunun 2005-ci il təvəllüdlü azərbaycanlı hərbçisi Yusif Nəsibov odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində həlak olub.

Metbuat.az Gürcüstan Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, Nəsibov çənə nahiyəsinə açılan atəş nəticəsində hadisə yerində ölüb.

İstintaq Müdafiə Nazirliyi Hərbi Polis İdarəsi tərəfindən davam etdirilir.

