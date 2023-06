Türkiyədə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı aktrisa Nəsrin Cavadzadənin yeni addımı diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa reper Umut Timurla "Çarçur" adlı yeni mahnını duet formasında oxuyub. Onlar mahnya klip də çəkiblər.

Nəsrin Cavadzadənin bu ifası hər kəs tərəfindən maraqla qarşılanıb.

