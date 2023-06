Bu gün bu 3 bürc diqqətli olmalıdır - Əks halda gününüz korlanacaq

Astroloqlar iyunun 11-də bəzi bürclərin həyatında dalğalanmaların olacağı ilə bağlı proqnoz veriblər.

Metbuat.az həmin bürclər haqqında olan məlumatı təqdim edir:

QOÇ

Münasibətinizdə sizi təlatümlü dövr gözləyir. Axşama doğru bəzi mühüm qərarlar verə bilərsiniz və bu həyatınızda köklü dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Gələcək üçün maliyyə resurslarınızda fərqli yollar seçəcəksiniz, bu da sizə son dərəcə fərqli nəticələr gətirəcək və qazanc əldə edəcəksiniz.

ŞİR

İyunun 10-da ailə məsələləri ilə məşğul ola bilərsiniz. İş həyatınızda gərgin bir gün sizi gözləyir. Məsul olduğunuz məsələləri həll etmək üçün zamanınız olacaq. Gün ərzində yaxın ətrafınızla bağlı məsələlərdə həddindən artıq emosional davrana bilərsiniz.

TƏRƏZİ

Bu günə pessimist əhval-ruhiyyə ilə başlamısınız. Problemlərlə mübarizə aparmaqdansa, təslim olmağa daha çox meylli olacaqsınız. Ancaq bu, sizi daha da pessimist edə bilər. Diqqətinizi maraqlı mövzulara cəmləməli və enerjinizi bərpa etməlisiniz. Maliyyə məsələlərində sizi çətinliyə salacaq xərclərdən uzaq durmağa çalışın.

