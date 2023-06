“Real Madrid” klubu heyətinə yeni futbolçu qatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub “Rayo Valyekano”nun müdafiəçisi Fransisko Qarsiyanı transfer edib. İspan 2020-ci ildə “Kastilya”dan icarə əsasında “Rayo”ya keçib, 2021-ci ilin yayında isə daimi əsasda komanda oyunçusu olub.

2022/23 mövsümündə Qarsiya bütün yarışlarda 40 oyuna çıxıb, 2 qol vurub və 3 məhsuldar ötürmə edib.

Qeyd edək ki, Fransisko Qarsiya “Real”ın yetirməsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.