Türkiyənin Aydın şəhərinin Kuşadası rayonu sahillərində Egey dənizində 4,2 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFAD məlumat yayıb.

Bildirilib ki, zəlzələ yerli saatla 07:42-də qeydə alınıb.

Dəniz səthinin 7,52 kilometr dərinliyində olan zəlzələnin episentrinin Aydının Kuşadası rayonundan 9,98 kilometr uzaqlıqda olduğu müəyyən edilib.

