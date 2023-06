AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Hind-Avropa dilləri şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Gülşən Axundovanın elmi redaktəsi ilə “İngiliscə-azərbaycanca, azərbaycanca-ingiliscə hərbi-siyasi lüğət” nəşr edilib.

Metbuat.az AMEA-nın saytına istinadən xəbər verir ki, lüğətdə təxminən 8000 söz və söz birləşmələrindən ibarət olan lüğətin müəllifi ehtiyatda olan polkovnik-leytenant, Əməkdar müəllim Bayram Məmmədovdur. Nəşrin redaktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sədi Sadiyev, rəyçiləri polkovnik Rövşən Kərimov, filologiya elmləri doktoru, professor Əfqan Abdullayev və filologiya elmləri doktoru, professor Valeh Nəsibovdur.

Lüğətdə beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq, silahlara nəzarət, hərbi diplomatiya, eləcə də NATO BSQ-nin, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin bütün qoşun növləri və texnikasına aid müasir ingilis dilində daha çox işlənən terminlər, mürəkkəb söz və söz birləşmələri öz əksini tapıb.

Lüğətdən Silahlı Qüvvələrin hərbi qulluqçuları, diplomatlar, kursantlar, müəllimlər, jurnalistlər və digər şəxslər istifadə edə bilərlər.

