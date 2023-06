Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsində mazutluq və məişət tullantıları olan ərazidə baş vermiş yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qüvvələri tərəfindən söndürülüb.

Bu barədə FHN-dən Metbuat.az-a verilən məlumatda bildirilib.

Qeyd edək ki, yanğınla əlaqədar FHN-nin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış üzrə əraziyə cəlb olunmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.