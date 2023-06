İyunun 12-si saat 17 radələrində İmişli rayonu, Bəhrəmtəpə qəsəbəsində yerləşən “Türkaz” MMC-yə məxsus qum-çınqıl karxanasında təmirçi işləyən 1990-cı il təvəllüdlü İlqar Qurbanov iş yerində təmir etdiyi nəqliyyat vasitəsinin təkərinin partlaması nəticəsində sol qolunu itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluqdan bildirilib. Məlumata görə, faktla bağlı İmişli rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

