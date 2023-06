Hacı Nuran Hüseynov Şuşada qəzaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı bu barədə “Səhər mərkəzi” verilişində danışıb. O, qorxduğunu və stress keçirdiyini bildirib:

“Özümü pis hiss edirəm. Bazar günü Şuşada böyük bir tədbir var idi. Yollar təzə qurulub, gözəldir. Sadəcə yolun ortasında yararsız vəziyyətdə beton maşını dayanmışdı. Üstümüzə bir başqa avtomobil gəldi. Çox ağır qəza keçirdik. Maşınlarımız əzildi, polislər yardım etdi. Qorxmuşam və stress keçirmişəm. Uşaqlar bir az əziliblər”.



