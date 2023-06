"Samsung"un yeni Neo QLED televizor seriyası Carbon Trust-ın “CO2 Azaldılması Sertifikatı”na layiq görülüb

Sertifikat təsdiq edir ki, “beşikdən məzara” göstəricilərinə əsaslanaraq, Neo QLED 8K və Neo QLED 4K modellərinin altısı sələfləri ilə müqayisədə daha az karbon izi saxlayır.

"Samsung" davamlılıq səylərini genişləndirdiyi üçün bu il 20-dən çox modelin sertifikat alacağı gözlənilir.

"Samsung Electronics" 2023 Neo QLED sırasından altı modelin artıq Carbon Trust-ın "CO2 Tullantısının Azaldılması" sertifikatını aldığını elan edib. Bu sənəd hər hansı bir məhsula onun karbon izlərini ildən-ilə həqiqətən azaltdığı sübuta yetirildikdən sonra verilir ki, bu da "Samsung"un məhsulun bütün ömrü boyunca davamlılığı yaxşılaşdırmaq səylərinin təcəssümüdür.

“Samsung Electronics"in İcraçı Vitse-Prezidenti və Vizual Ekran Biznesi üzrə müavini Seokvu Yong danışır: “Samsung"un davamlılıq missiyasının tanınmış bir təşkilat tərəfindən qəbul edilməsini görmək çox xoşdur, çünki biz istehsal prosesində planetimizin gələcəyini düşünməkdə davam etmək niyyətindəyik. Dünyanın ən böyük televizor istehsalçısı olaraq biz nümunə göstərmək məsuliyyətimizi dərk edirik və texnologiyadan müsbət dəyişikliklər naminə istifadəni davam edəcəyik".

Carbon Trust, Böyük Britaniya hökuməti tərəfindən təsis edilmiş qlobal iqlim məsləhətçiliyi sahəsində çalışan bir şirkətdir. Onun missiyası iqlim dəyişikliyinə cavab vermək və istixana qazları (İQ) tullantılarını azaltmaqdır. Təşkilat beynəlxalq standartlara əsaslanaraq, istehsaldan utilizasiyaya qədər məhsulun həyat dövrü ərzində əmələ gələn istixana qazlarının miqdarını təxmin edərək, karbon izi sertifikasiyasını hesablayır. Qeyd edək ki, bu etiketə CO2 tullantılarına görə təzminat daxil deyil.

2023 Neo QLED modelləri "Samsung"un məhsulun çəkisini və enerji istehlakını azaltmaq səylərinin tanındığını təsdiq edən sertifikat alıb.

Məhsulun əsas üstünlüklərinə diqqət yetirək. Ekoloji cəhətdən təmiz ekran texnologiyası: Neo QLED televizorları enerji səmərəliliyini yaxşılaşdıran qabaqcıl ekran texnologiyasından istifadə edir. Bu televizorlar kvant mini-LED-lərdən istifadə edir, onlar daha kiçik ölçülüdür və işıqlandırmanı daha dəqiq idarə edir. Bu texnologiya enerji istehlakını azaldaraq kontrast, parlaqlıq və rəng dəqiqliyini yaxşılaşdırır.

Eko Sensor: "Samsung"un Eko sensoru ətrafdakı işıq şəraitinə əsasən ekran parlaqlığını ağıllı şəkildə tənzimləməklə enerji səmərəliliyini optimallaşdıran innovativ xüsusiyyətdir. Bu, televizorun yalnız ehtiyac duyduğu enerji miqdarını istifadə etməsini təmin edir və ümumi enerji sərfiyyatını azaldır.

Neo QLED televizorları performansa zərər vurmadan enerji istehlakını minimuma endirmək üçün nəzərdə tutulub ki, bu da istifadəçilərə immersiv baxış təcrübəsindən daha az enerji hesabına həzz almağa imkan verir.

Eyni zamanda, Neo QLED televizorları yüksək keyfiyyətli komponentlərdən hazırlanır və davamlılığı və uzun ömrünü təmin etmək üçün ciddi sınaqlardan keçirilir. Bundan əlavə, "Samsung" təkrar emal məsuliyyətli təşviq edir və elektron cihazların düzgün şəkildə utilizasiyasını asanlaşdırmaqdan ötrü məlumat və resurslar təqdim edir.

"Samsung" həmçinin Neo QLED sırası üçün davamlı qablaşdırma həllərindən istifadə edir. Buna təkrar emal edilmiş və davamlı qablaşdırma materiallarından istifadə, tullantıları və nəqliyyat emissiyalarını minimuma endirmək üçün ümumi qablaşdırma ölçüsü və çəkisinin azaldılması daxildir.

Davamlılığa yönəlmiş bu xüsusiyyətləri birləşdirərək və Carbon Trust sertifikatını qazanaraq, "Samsung"un Neo QLED 2023 çeşidi markanın CO2 emissiyalarını azaltmaq, enerji səmərəliliyini təşviq etmək və ekoloji cəhətdən məsuliyyətli istehlak elektronikası təklif etmək niyyətini nümayiş etdirir.

Altı ədəd sertifikatlı modelə üç Neo QLED 8K və üç Neo QLED 4K ekranı daxildir.

"Samsung" bu istiqamətdə səylərini daha da genişləndirməyə çalışır. Şirkət bu il QLED, Crystal UHD və OLED televizorlarının, eləcə də monitorların və lövhələrin ən son sırasının bir hissəsi kimi 20-dən çox model üçün karbon sertifikatına nail olmağı planlaşdırır.

2021-ci ildə "Samsung" Neo QLED 4K və daha yüksək təsvir ölçüsünə malik olan televizorlar arasında sertifikatlaşdırılan ilk ekran oldu. Hələ gələn ilin əvvəlində "Samsung"un 2022-ci il seriyasından 16 model, o cümlədən QLED, Crystal UHD və Lifestyle TV xətlərindən 11 model, həmçinin beş monitor və işarə cihazı da sertifikat aldı.

Ardıcıl 17-ci ildir ki, televizorlar sahəsində qlobal lider olan "Samsung"un vizual displeylər bölməsi davamlı şəkildə təşhlükəsiz məhsullar və təcrübələr təqdim etməyə davam edir.

"Samsung"un 2023 TV seriyası haqqında ətraflı məlumat üçün www.samsung.com saytına daxil olun.

