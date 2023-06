Bu gündən 172 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə (Bilgəh qəsəbəsi-Koroğlu NMM) böyüktutumlu (12 metrlik) avtobuslar sərnişinlərin xidmətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib.

Həmçinin avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydada Bakıkart vasitəsi ilə həyata keçirilir.

