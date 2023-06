"O qadın ki, ərə gedir, fiqurası üçün uşaq doğmur..." - Xalq artisti TƏNQİD ETDİ

Afaq Bəşirqızı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycan ailələrində 5 uşaq olması ilə bağlı çağırışına münasibət bildirib.

Metbuat.az "Pravda"ya istinadla xəbər verir ki, Xalq artisti çoxuşaqlı ailələrin tərəfdarıdır:

"Uşaq vətən deməkdir. Vətəni yaşatmaq üçün isə onun əhalisi olmalıdır. Əlbəttə, sosial təminat barədə nəsə fikirləşməliyik. Düzdür, çətindir, amma mütləq "uşaqpulu" məsələsi həll olunmalıdır. Uşaqlı ailələrə kömək mütləq lazımdır. Təkcə dövlət yox, bu işlə hamımız maraqlanmalıyıq. Lazımdırsa, kömək etməliyik, hansısa bir şeylərə əl atmalıyıq ki, uşaqlarımız firəvan böyüsünlər. Ac qarınla yox, tox qarınla böyüsünlər. Əlbəttə, belə halda valideynlər də çox uşaq istəyərlər".

A.Bəşirqızı "bəzi xanımlar fiquraları pozulmasın deyə uşaq doğmurlar" fikrinə isə belə reaksiya verib: "Fiqura qorumaqla ailə olmur. Onlara "ailə" deməzlər. Onlar həftəlikdirlər. O adam ki, ərə gedib, istəyir fiqurası yaxşı olsun, uşaq da doğmur, onun ailə həyatı ancaq həftəlik ola bilər. Mən belə şeyə razılıq vermirəm. Belə ailə olacağına da inanmıram".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.