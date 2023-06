Ötən gün Zəngilan istiqamətində Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin cavab tədbirləri nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribata başladığı post darmadağın edilib.

Metbuat.az "Caliber"ə istinadən həmin görüntüləri təqdim edir:

