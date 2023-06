UEFA Millətlər Liqasının "Dördlər finalı"nda ikinci finalçı müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İspaniya və İtaliya milliləri üz-üzə gəliblər. Niderlandın "Tvente" stadionunda keçirilən görüş İspaniyanın 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, digər oyunda Xorvatiya Niderlanda 4:2 hesabı ilə qalib gələrək turnirin finalına yüksəlib. Həlledici matçda iyunun 18-də Xorvatiya İspaniya ilə qarşılaşacaq. 3-cü yer uğrunda isə Niderland İtaliya ilə üz-üzə gələcək.

