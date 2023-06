Lənkəranda bir ailənin 5 üzvü tortdan zəhərlənib

Lənkəranda bir ailənin 5 üzvü qidadan zəhərlənib.

Metbuat.az "Apa"ya istinadən bildirir ki, zəhərlənmə rayonun Şovu kəndində baş verib. Ailənin gəlini - 1983-cü il təvəllüdlü Marifə Adıgözəl qızı Babayeva 3 gün öncə bazardan aldığı ərzaqla tort bişirib. Bu gün ailə üzvləri səhər yeməyində 3 gün öncə bişirilən tortdan yeyiblər. Onla bir müddətdən sonra özlərini pis hiss ediblər.

Günorta saatlarında təcili tibbi yardım avtomobili ilə ailə üzvləri - Marifə Babayeva, 1990-cı il təvəllüdlü Zamin Səfaddin oğlu Babayev, 1959-cu il təvəllüdlü Ənivəs Əli qızı Babayeva, eləcə də iki azyaşlı - 2016-cı il təvəllüdlü Xədicə Zamin qızı Babayeva, 2018-ci il təvəllüdlü Mətləb Zamin oğlu Babayev Lənkəran Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıblar. Onlara qida zəhərlənməsi diaqnozu qoyulub və lazımı tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir.

Hazırda onların hər birinin müalicəsi müvafiq şöbədə davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.