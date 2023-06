Quba rayonunun Qaraçay kəndində bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, rayon sakinləri, 1992-ci il təvəlludlü Abdullayev Elçin Natiq oğlu əmisi oğlu olan 1992-ci il təvəlludlü Abdullayev Murad Zöhrab oğlunu avtomobillə vurduqdan sonra bir neçə bıcaq zərbsi endirib. Əsəbləri soyumayan E.Abdullayev özunə də bıcaq zərbəsi endirib.



Hər iki yaralı Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.



Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

