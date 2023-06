Bakıda tanınmış şəxsin bakomatdan pulu oğurlandı - VİDEO

Bankomatdan pulunu çıxarıb mənimsədilər. Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi, prezident təqaüdçüsü, tanınmış kino xadimi Əsəd Əsədova qarşı dələduzluq edilib.

Hadisə iyunun 10-u saat 14:00 radələrində Nəsimi rayonu ərazisində baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı "Xəzər Xəbər"ə 7 ildir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Əsəd Əsədovun həyat yoldaşı İradə Əsədova məlumat verib.

İ. Əsədovanın sözlərinə görə, bankomatın qarşısındakı şəxs karta baxıb və deyib ki, bankomatda pul yoxdur. Amma balansınızda vəsait var.

İ. Əsədova hadisədəın sonra evə gəlib və dərhal 102 xidmətinə məlumat verib. Bundan sonra ailə Beynəlxalq Banka da müraciət edib. Bank ailənin şikayətinə “bizlik deyil” deyə cavab verib.

Hazırda dələduzluq edən şəxsin kimliyi polis tərəfindən araşdırlır.

Mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik:

