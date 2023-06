Elçibəy Bakını niyə tərk etdiyini açıqlayır - Kadrlar ilk dəfə yayıldı / VİDEO

1993-cü ilin iyun ayında prezident Elçibəyin müvəqqəti iqamət etdiyi Kələki kəndinə gedən "Yeni Müsavat" qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu ondan geniş video müsahibə alıb.

Metbuat.az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, Bakını niyə tərk etdiyini açıqlayan və bu barədə geniş danışan Elçibəy hazırda hər kəs üçün sirr sayılan bir çox məqamları 30 il öncə Rauf Arifoğluna verdiyi eksklüziv müsahibədə açıqlayıb. Həmin müsahibə "Yeni Müsavat Media Qrupu"nun arxivində vardır. Bir neçə səbəbdən onu tam olaraq, yayınlamırıq.

Həmin tarixi müsahibədən bir hissəni və prezident Elçibəyin Naxçıvanın müxtəlif yerlərindən gələn vətəndaşlarla söhbətin bir parçasını təqdim edirik.

