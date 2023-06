İyulun ən şanslı 3 bürcü - Bol qazanc onları gözləyir

Astroloqların fikrincə iyul ayı bəzi bürclər üçün xüsusi bolluq və bərəkətlə gəlir.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən iyul ayının şanslı bürclərini təqdim edir:

Buğa

Buğa bürcünün nümayəndələri iyul ayında maliyyə məsələlərində özlərini güvənli hiss edəcəklər. Bu ayda sərmayə qoyma kimi məsələlərdə də şanslı olacaqlar. Lakin gərək çox diqqətli düşünsünlər.

Əkizlər

Əkizlər bürcü isə iyul ayında maliyyə məsələlərində diqqətlə hərəkət edəcəklər. Əkizlər bürcü insanı iyulda iş, təhsil, əməkdaşlıq kimi sahələrdə qazanclı olacaq.

Oxatan

İyul ayında maliyyə məsələlərində şanslı olan başqa bir bürc Oxatandır. Sözügedən ayda Oxatanlara karyeralarında mühüm addım atmağa və gəlirlərini artırmağa imkanlar yaranacaq. Bu bürcün nümayəndələri əməkdaşlıq, sponsorluq kimi məsələlərdə də üstünlüklərlə qarşılaşacaqlar.

