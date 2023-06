Naxçıvanda gənc qadının qətlində şübhəli bilinən şəxs saxlanıldı

Naxçıvanda gənc qadının qətlində şübhəli bilinən həmkəndlisi saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu və Muxtar Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyi birgə məlumat yayıb.

Bildirilib ki, iyunun 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayon Xok kənd sakini 2006-cı il təvəllüdlü Aysun İbrahimovanın qəsdən öldürməsi faktı üzrə rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb.

Prokurorluq və daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarından ibarət istintaq-əməliyyat qrupu tərəfindən birgə keçirilən tədbirlər nəticəsində 1999-cu il təvəllüdlü Sərvin Məmmədovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla həmkəndlisi Aysun İbrahimovaya xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Sərvin Məmmədov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib.

Hazırda istintaq-əməliyyat tədbirləri davam edir.

