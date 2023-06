Baş Prokurorluq Ağdamda tapılan kütləvi məzarlıq barədə məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatda deyilir ki, iyunun 19-u saat 09 radələrində Ağdam rayonunun işğaldan azad olunmuş Sarıcalı kəndi ərazisində mina təmizləmə işləri aparılan zaman insan sümüklərinə bənzər sümük fraqmentləri aşkar edilib. Fakt üzrə Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

