Azərbaycanda 14 dövlət əmlakı özəlləşdirilib

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin keçirdiyi növbəti hərracda 1 kiçik dövlət müəssisəsi və 13 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib.

Metbuat.az bu barədə Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, özəlləşdirilən kiçik dövlət müəssisəsi Gəncə şəhərində yerləşən iaşə obyektidir.

Nəqliyyat vasitələri üzrə keçirilən hərrac rəqabətli olub. Belə ki, hərracda 5 900 manat ilkin start qiyməti ilə təklif edilən “Chevrolet Niva” markalı avtomobil 6 660 manata satılıb.

Hərracda özəlləşdirilən dövlət əmlaklarının siyahısı ilə https://clck.ru/33ihWp linki vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.

Növbəti hərraclar 4, 11 və 19 iyulda keçiriləcək.

