"Vladimir Putin Kremldə iş başındadır".

Metbuat.az "TASS"a istinadən bildirir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. O, göyərtəsində Vladimir Putinin olduğu iddia edilən təyyarənin Sankt-Peterburqa uçması ilə bağlı iddiaları təkzib edib.

Qeyd edək ki, bəzi teleqram kanalları belə bir iddia ilə çıxış etmişdilər.

