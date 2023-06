“Vaqner”in rəhbəri Yevgeni Priqojin Sankt-Peterburqdakı ofisində tapılan pullar barədə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, pulların vaqnerçilərə ödəniləcəyini bildirib:

“Təkcə “Qazel” deyildi, orada içi pulla dolu bir “Qazel” və iki mikroavtobus tapılıb. Bütün bunlar vaqnerçilər və onların ailələri üçün ödənişlərə görə nəzərdə tutulub”, – Y.Priqojin bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.