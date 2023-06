"Qarabağ"ın Avstriyadakı təlim-məşq toplanışında qarşılaşacağı sonuncu rəqib bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi Bolqarıstanın MOİK (Sofiya) komandası ilə üz-üzə gələcək.

Yoxlama görüşü iylun 8-də baş tutacaq.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" Avstriyada 3 sınaq matçı keçirəcək. "Köhlən atlar" iyunun 27-də Macarıstan "Ferentsvaroş"u, iyulun 1-də isə Polşa "Legiya"sı ilə qarşılaşacaq.

