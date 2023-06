“WhatsApp”da mesajlarla bağlı yenilik: 30 gün ərzində...

“WhatsApp” messencerində qruplarda mesajları 24 saat, yeddi və ya 30 gün ərzində saxlamaq mümkün olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, müvafiq funksiya Android üçün messencerin beta versiyasında istifadəyə verilib. İndi inzibatçı istənilən mesajı çatın yuxarı hissəsinə yapışdıra biləcək ki, onun bütün iştirakçıları vacib məlumatlara asanlıqla daxil olsunlar. İstifadəçi mesajın nə qədər sabit qalacağını seçə biləcək - bir gün, bir həftə və ya bir ay. Bu müddətdən sonra post avtomatik olaraq blokdan çıxarılacaq.

Müvəqqəti sancma funksiyası inkişaf mərhələsindədir və hələ geniş istifadəçilər üçün əlçatan deyil. Qısa müddət ərzində geniş kütləyə təqdim ediləcək.

