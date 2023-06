Təbii darçın tozu ilə təmiz bal qarışımı infarktın qarşısını alır.

Bu ona görə baş verir ki, darçınla bal damarları cavanlaşdırır.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən pis xolesterini cəmi 2 saata azaldan resepti təqdim edir.

450 qram çaya bir qaşığı bal və 2 qaşıq təmiz darçın tozu qarışdırıb, gündüz və axşam içilir.

2 saata qanda xolesterol 10-20% düşür, gecə də işib yatanda ürək ritmi tənzimlənir.

Davamlı 2 həftə edib, il ərzində 3 kurs alsanız, xroniki ürək-damar xəstəliklərində faydalıdır.

