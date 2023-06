"Pussycat Dolls" qrupunun 44 yaşlı keçmiş solisti Nikol Şerzinger 38 yaşlı atlet Tom Evansla nişanlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni sevgilisinin ona evlilik təklifi etdiyi fotoları İnstaqram hesabında paylaşıb.

O, evlilik tıklifinə "hə" dediyini bildirib.

