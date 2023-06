Cəlilabadda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə rayonun Adnalı kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, hərəkətdə olan "Ford" markalı avtomobillə "VAZ" markalı minik maşını toqquşub. Hadisə nəticəsində iki nəfərin xəsarət aldığı bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

