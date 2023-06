Azərbaycan idmançıları bu gün 5 növdə yarışacaqlar - Avropa Oyunları

Azərbaycan idmançıları Polşada təşkil olunan III Avropa Oyunlarında bu gün 5 növdə mübarizə aparacaqlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkə təmsilçiləri atıcılıq, qılıncoynatma, kikboksinq, çimərlik futbolu və boksda qüvvələrini sınayacaqlar.

Atıcılıq

11:00. Kişilər (25 metr məsafəyə tapança ilə atəş açma, təsnifat mərhələsi, 2-ci gün): Ruslan Lunyov

11:00. Qadınlar (Trap, təsnifat mərhələsi, 2-ci gün): Ülviyyə Eyvazova, Aydan Camalova

Qılıncoynatma

11:00. Kişilər (1/16 final, şpaqa, komanda): Kənan Əliyev, Ruslan Həsənov, Barat Quliyev

12:30. Qadınlar (1/8 final, sablya, komanda): Anna Başta, Valeriya Bolşakova, Palina Kaspiaroviç, Səbinə Kərimova

Kikboksinq

12:30. Kişilər (1/4 final): Fərid Ağamoğlanov - Filip Barak (Slovakiya)

17:00. Kişilər (1/4 final): Elşad Şahbazov - Artyom Melnik (Ukrayna)

Çimərlik futbolu

16:30. Kişilər. (5-8-ci yerlər uğrunda oyun): Azərbaycan - Ukrayna

Boks

17:45. Kişilər (80 kq, yarımfinal): Murad Allahverdiyev - Qabriyel Veoçiç (Xorvatiya)

22:45. Kişilər (92 kq, yarımfinal): Məhəmməd Abdullayev - Nelvi Ram Tiafak (Almaniya)

