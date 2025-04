FIFA futbol üzrə milli komandaların növbəti reytinq cədvəlini açıqlayıb.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, aprel ayının reytinqinə əsasən, Azərbaycan yığması iki pillə geriləyib.

Fernandu Santuşun baş məşqçisi olduğu kollektiv 1150,64 xalla 119-cu yerdə qərarlaşıb.

