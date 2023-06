Mbappeni "Real"ın əlindən oğurlayırlar - 300 milyonluq təklif

"Liverpul" PSJ-nin futbolçusu Kilian Mbappe üçün fantastik təklif irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Liverpul"un PSJ-yə 300 milyon avroluq təklif göndərdiyi irəli sürülür. Bu barədə FİFA meneceri Marko Kirdemir açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, "Liverpul" bu transferi həyata keçirmək üçün çox istəklidir. Məlumata görə, “Liverpul” Mbappe üçün “Real Madrid”lə rəqabət aparmaqdan çəkinmir. Qeyd edək ki, “Real Madrid”in Mbappe üçün 250 milyon avro təklif irəli sürdüyü bildirilir.

Mbappenin PSJ ilə müqaviləsi 2024-cü ildə başa çatır. PSJ onun azad agent kimi ayrılmasını istəmədiyi üçün sata bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.