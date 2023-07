Tanınmış aparıcı özünə lüks avtomobil aldı - FOTO

Tanınmış teleaparıcı Lalə Azərtaş özünə yeni model Mersedes Viano alıb.

Metbuat.az konkret.az-a istinadən xəbər verir ki, 150-200 min manat qiyməti olan yeni avtomobili xanım aparıcı özü yox, sürücüsü idarə edir.

Qeyd edək ki, Lalə Azərtaş uzun illər xəbər aparıcısı kimi tanınsa da, bir neçə ildir “Xəzər” TV-də “Təsir dairəsi” sosial layihəsini aparır. Və layihə zamanla tamaşaçılar tərəfindən kəskin tənqid olunur, Lalə Azərtaşın profilinə uyğun olmadığı müzakirə edilir.

Buna baxmayaraq, deyilənlər “Təsir dairəsi”nə və aparıcıya heç bir təsir göstərmədən yayımını qalmaqallı şəkildə davam etdirir. Layihənin kanala xeyli gəlir gətirdiyi də istisna edilmir.

Aparıcının iqtisadi imkanlarının yaxşılaşması deyilənləri bir daha sübut edir.

