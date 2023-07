Corcinanın barmağındakı üzüyün qiyməti gündəm oldu - FOTO

Kriştiano Ronaldonun sevgilisi Corcina Rodrigesin sosial mediadakı paylaşımı gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Corcina barmağındakı üzüyü nümayiş etdirib. Üzüyün qiymətini eşidənlər təəccüblənib. Məlumata görə, Sardiniya adasında istirahət edən Corcianın barmağındakı üzüyün dəyəri 720 min avrodur.

Corcinanın fotolarında iri qaşı olan üzüyü göstərməsinə cəhd etməsi diqqət çəkib. Bəzi sosial media istifadəçiləri Corcinanın bununla Ronaldo ilə evlənməyə hazırlaşması barədə mesaj verməyə çalışdığını yazıb.

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldo və Corcina Rodrigesin münasibətlərini bitmək üzrə olduğu barədə iddialar səslənir.

