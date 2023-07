1992-ci ildə Azərbaycan ordusunun Ağdərə istiqamətində keçirdiyi uğurlu əməliyyatdan sonra çəkilmiş foto üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, foto Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin arxivində yer alır.

Fotoşəkilin müəllifi Xalid Əsgərovdur.

Sözügedən foto ilk dəfə nümayiş olunur.

