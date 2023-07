Müğənni Elza Seyidcahan Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvlüyünə qəbul edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə xalq yazıçısı, AYB-nin sədr müavini Çingiz Abdullayev məlumat verib. Bu gün AYB-yə dəvət olunan E.Seyidcahana üzvlük bileti təqdim edilib.

“Bu gün Elza Seyidcahan üzvlük vəsiqəsi alıb”, - deyə Xalq yazıçısı qeyd edib.

