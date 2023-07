Mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbul həyata keçirilən lisey və gimnaziyalar üçün seçim başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, lisey seçimi şagirdlərin elektron yerdəyişməsi portalı ( sy.edu.az/login ) vasitəsilə həyata keçirib.

Nəticələr bir neçə gün sonra elan ediləcək.

