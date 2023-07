Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Güler Azərbaycanın Ankaradakı səfiri Rəşad Məmmədovu qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin məlumatı Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi yayıb.

Məlumata görə, tərəflər Türkiyə-Azərbaycan ikitərəfli münasibətləri, regional və qlobal vəziyyətə dair məsələləri müzakirə ediblər.

